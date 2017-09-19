Canikli: Türkiye'ye örtülü ambargo uyguluyorlar

19 Eylül 2017

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararıyla bağlantılı gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bütün güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz görevinin başındadır" diyen Bakan Canikli, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Eğer bir karar alınması, adım atılması gerekiyorsa o da kararlılıkla yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Canikli, "Bugün birçok Amerikan ve Alman firması, savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye'ye vermiyorlar, geciktiriyorlar. Şu anda içinde yaşadığımız durum, tablo bu. Hibe filan değil, parasını peşin veriyoruz ama terör örgütlerine karşı son derece bonkör ve eli açık davranıyorlar ama hamdolsun özellikle son yıllarda bu mücadeleyi tamamen kendi imkanlarımızla, kaynaklarımızla yerli savunma ürünleriyle yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA