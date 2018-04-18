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Canikli: Yeni KHK ile 3 bin kişi ihraç edilecek

Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirtti. Canikli, "Önümüzdeki günlerde KHK'yla bunlar da ihraç edilecek" dedi.

Canikli: Yeni KHK ile 3 bin kişi ihraç edilecek
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirtti.

Canikli, "Önümüzdeki günlerde KHK'yla bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi.

Kaynak: AA

Son dakika tsk fetö Nurettin Canikli

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