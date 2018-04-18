Canikli: Yeni KHK ile 3 bin kişi ihraç edilecek
Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirtti. Canikli, "Önümüzdeki günlerde KHK'yla bunlar da ihraç edilecek" dedi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirtti.
Canikli, "Önümüzdeki günlerde KHK'yla bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi.
Kaynak: AA