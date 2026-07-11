Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda isim gözaltına alındı
Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye binalarında arama yapılırken, çok sayıda materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.
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Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında belediyeye ait binalarda arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü aramalarda çok sayıda materyale el konulduğu öğrenildi.
Çok sayısa isim için gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilirken, ekiplerin adreslerdeki işlemlerini sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA