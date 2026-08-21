DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 21 AĞUSTOS: Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 05.06'da kaydedilen depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.06'da, merkez üssü Ilgaz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA