Cankurtaran: Erdoğan yanılma rekoru kırıyor

27 Eylül 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akademik yıl açılış töreninde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili, "Açıkçası biz son ana kadar Barzani'nin böyle yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız." şeklindeki sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan, dünya aldatılma, yanılma rekoru kırıyor. Bu kadar yanıltılan birine devlet teslim edilir mi?" diyen Cankurtaran, Erdoğan'ı kandıranlar listesine daha bir sene öncesine kadar birlikte miting yaptıkları Barzani'nin de eklendiğini söyledi.

Cankurtaran, "Yarın bir gün başka birileri yanıltır ülke elimizden gider." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA