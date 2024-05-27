Canlı yayında Fenerbahçelilere ağır küfürler etmişti: Astrolog Meral Güven hakkında resen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in canlı yayında sarf ettiği söylenen Fenerbahçe camiasına yönelik sözleri üzerine TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı resen soruşturma başlattı.

Resen soruşturma ne demek?

Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır.

Astrolog Meral Güven kimdir?

12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini iddia eden Meral Güven, başta YouTube olmak üzere sosyal medyada astrolojik değerlendirme ve yorum paylaşımı yapmaktadır.

Astrolojiye olan ilgisi ve çeşitli kehanetleriyle tanınan Güven, özellikle yaptığı şampiyonluk tahminleri ve güncel olaylarla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Son olaylarda ise Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Güven, Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki almıştı.