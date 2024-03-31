CANLI Yerel Seçim 2024: İstanbul seçim sonuçları... Ekrem İmamoğlu yüzde 50'yle kazanıyor

İstanbullular yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarış Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçti. İstanbul genelinde kayıtlı 11 milyon 314 bin 516 seçmen için kurulan 33 bin 328 sandıkta oy sayımları büyük oranda tamamlandı. Sandıkların yüzde 80'i açıldı.

İşte İstanbul yerel seçim 2024 sonuçları:

Açılan Sandık: Yüzde 79.77

CHP adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 50.53

AK Parti adayı Murat Kurum: Yüzde 40.73