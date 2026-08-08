Cansever kimdir? Cansever'in gerçek adı, hayatı ve müzik kariyeri

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Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde, yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi.

Babası Selanik, annesi ise Bulgaristan göçmeniydi. Roman kökenli bir ailede büyüyen Cansever'in babası geçimini Makedonya'da tarım işçiliği yaparak sağlıyordu.

Cansever'in çocukluk yılları ise zorlu geçti. Henüz 12 yaşındayken sokakta oynadığı sırada çocukların attığı bir sopanın gözüne isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybetti.

Cansever müzik kariyerine nasıl başladı?

Çocukluk yaşlarından itibaren müziğin içinde olan Cansever, profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında adım attı. Kuzey Makedonya'da yayımladığı “Kemano Başal E Romenge” adlı albüm, sanatçının müzik dünyasındaki ilk profesyonel çalışması oldu.

Ancak Cansever'in Türkiye'de tanınmasını sağlayan en önemli dönüm noktalarından biri 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu “İbo Show” programına konuk olmasıydı.

Programda seslendirdiği “Kara Çadır” türküsü, Cansever'in kendine özgü yorumuyla büyük beğeni topladı. Bu performansın ardından sanatçının Türkiye'deki müzik kariyeri de hız kazandı.

Cansever'in Türkiye'deki ilk albümü hangisi?

Cansever, 1997 yılında Klip Müzik etiketiyle “Meçhul” adlı albümünü yayımladı. Albümde “Kara Çadır”, “Kader”, “Yara Benim”, “Durup Dururken”, “Aşkım Yarım Kalmasın” ve “Meçhul” gibi parçalar yer aldı.

Sanatçı, bir yıl sonra yayımladığı “Cemalim” albümüyle Türkiye'deki tanınırlığını daha da artırdı. Albümde yer alan “Cemalim”, Cansever'in en çok bilinen eserlerinden biri haline geldi.

Ardından 2000 yılında “Yollar Hasta Ben Yorgunum”, 2006'da ise “Farklı Yorum” albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Cansever hangi hastalığı geçirdi?

Cansever'in hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri yaşadığı sağlık sorunları oldu. Sanatçı, 1990'lı yılların ortasında ankilozan spondilit (Morbus Bechterew) olarak bilinen romatizmal hastalıkla mücadele etmeye başladı.

Hastalığın etkileri nedeniyle zaman içerisinde ciddi bir kamburluk sorunu yaşayan Cansever, uzun yıllar boyunca bu durumla yaşamak zorunda kaldı.

2007 yılında Almanya'ya yerleşen sanatçı, burada tedavi gördü. 2009 yılında Almanya'da geçirdiği ameliyatın ardından yıllardır yaşadığı kamburluk probleminden kurtuldu.

Sağlık sorunları nedeniyle bir dönem müziğe ara veren Cansever, ilerleyen yıllarda yeniden müzik çalışmalarına döndü.

Cansever'in albümleri ve şarkıları

Cansever, kariyeri boyunca farklı dönemlerde çok sayıda albüm ve tekli çalışmaya imza attı. Öne çıkan albümleri arasında şunlar bulunuyor:

* Kemano Başal E Romenge – 1992

* Meçhul – 1997

* Cemalim – 1998

* Yollar Hasta Ben Yorgunum – 2000

* Farklı Yorum – 2006

* Hey Denysha – 2013

* Ben Ne Günler Gördüm – 2014

* Hala Seviyorum – 2015

* Doya Doya Arabesk – 2016

* Cansever Ce – 2019

Sanatçının kariyerinde “Kara Çadır”, “Cemalim”, “Kime Bu İnat”, “Hala Seviyorum” ve “Yollar Hasta Ben Yorgunum” gibi çalışmalar öne çıktı.

Özellikle 2016 yılında yayımlanan “Doya Doya Arabesk” albümündeki “Kime Bu İnat” adlı şarkı, geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak Cansever'in dikkat çeken çalışmalarından biri oldu.

Cansever'in son dönem çalışmaları

Sağlık sorunlarının ardından müziğe yeniden dönen Cansever, 2013 yılında “Hey Denysha” albümüyle müzik çalışmalarını sürdürdü. 2014 yılında “Ben Ne Günler Gördüm” albümünü yayımlayan sanatçı, aynı yıl “Roman Kızı” adlı single çalışmasına da imza attı.

2015'te “Hala Seviyorum”, 2016'da “Doya Doya Arabesk” albümlerini yayımlayan Cansever, sonraki yıllarda farklı sanatçılarla yaptığı düetlerle de müzik dünyasında yer aldı.

2017 yılında Haktan ile “Yenildik”, 2018 yılında Barış ile “Son Ütücü” adlı çalışmalarda düet yaptı. 2019'da ise Kobra Murat ve DJ Yılmaz ile birlikte seslendirdiği “Havalı Geliyor” adlı Roman havasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkı, “Çukur” dizisinde de kullanıldı.

Cansever kaç yaşında?

Cansever, 8 Temmuz 1967 doğumludur. Sanatçının doğum yeri Kuzey Makedonya'nın Veles kentidir.

Cansever'in hayatı

Kuzey Makedonya'da başlayan ve Türkiye'de devam eden müzik kariyerinde Cansever; çocukluk döneminde yaşadığı göz kaybı, uzun yıllar mücadele ettiği sağlık sorunları ve müzik çalışmalarına verdiği aralarla zorlu bir hayat hikayesi yaşadı.

Tüm bu zorluklara rağmen müzik kariyerini sürdüren sanatçı, özellikle arabesk ve Roman müziğindeki kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Türkiye'de “Kara Çadır” ve “Cemalim” gibi eserlerle tanınan Cansever, yıllar içerisinde farklı müzik türlerini de yorumlayarak kariyerini sürdürdü.