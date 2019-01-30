Çavuşoğlu, AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek

30 Ocak 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu'nun davetiyle, 31 Ocak-1 Şubat'ta Bükreş'te AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya katılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gymnich toplantısı" adıyla bilinen söz konusu toplantı formatının, dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıdığı belirtildi.

Açıklamaya göre, toplantıda AB üyesi ve aday ülkelerin ortak çıkarlarının ve sınamalarının bulunduğu alanlar özelinde Çin ile Balkanlar'ın geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca Türkiye'nin AB süreci ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Reuters