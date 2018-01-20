Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." dedi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson telefon görüşmesi yaptı.
Görüşme, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." dedi.
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