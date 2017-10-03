Çavuşoğlu: Barzani hala adım atabilir

03 Ekim 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'deki tartışmalı referandum hakkında, "Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir. Bu hatadan dönerlerse ilişkilerimizi sürdürürüz, geçmişte nasıl davrandıysak yine öyle davranırız." şeklinde konuştu.

Sınır kapılarının Irak tarafındaki kontrolünün Bağdat yönetiminde olması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye-Irak sınırındaki Ovacık kapısına ilişkin, "Ovacık Kapısının açılması teknik olarak mümkün ama sınırın öbür tarafındaki koridoru kim oluşturacak, güvenliği kim sağlayacak. Tabi ki Irak yönetiminin yapması gerek." açıklamasında bulundu.

"İran'ın dışlanması vahim bir hata"

Çavuşoğlu, "İran'ın dışlanması ve köşeye sıkıştırılması veya bir ülke istiyor diye İran'ın tamamen ortadan kaldırılması çok ciddi, vahim bir hatadır." dedi.

'Afrin YPG'den temizlenmeli'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin Afrin'den mutlaka temizlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Suriye'de bir terör kantonunun oluşmasına müsaade etmeyiz. Sınırımızın hemen diğer tarafında bir terör koridoru bizim için risktir." diye konuştu.

Kaynak: AA