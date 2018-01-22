Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Fransa'da düzenlenecek "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere yarın Fransa'ya gidiyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ev sahipliğinde yarın Paris'te düzenlenecek "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılacağı bildirildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun, toplantı marjında ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.
Fransa Dışişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" adlı girişim 23 Ocak'ta Paris'te yapılacak toplantıda Bakan Jean Yves Le Drian tarafından başlatılacak.
Toplantıda 29 ülke, kimyasal silah kullanan ya da geliştirenlerin cezasız kalmamalarına yönelik mücadelede iş birliğini güçlendirecek bir dizi taahhütte bulunacak. Katılımcılar, kimyasal saldırıların failleri hakkında elde ettikleri bilgileri uluslararası camia, kamuoyu ve ilgili uluslararası kuruluşlarla paylaşma konusunda mutabakata varacak.
Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA