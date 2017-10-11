Çavuşoğlu ile Tillerson görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'un telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Dışişleri bakanları, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınması konusunu değerlendirdi.
Görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.
Dün konuyla ilgili Pentagon'dan açıklama yapılmış, krizin askeri operasyonları etkilemediği belirtilmişti.
Kaynak: AA