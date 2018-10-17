Çavuşoğlu: Konsolosun evinde bugün arama yapılabilir

17 Ekim 2018

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Daha sonra kendisiyle başbaşa görüşme gerçekleştirdik. Hem Kaşıkçı hem de Münbiç konusu konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ konusundaki hassasiyeti görüştü" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili şunları söyledi: "Görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı'na bilgi aktardı. Ancak gazetelerde çıkan haberlerle ilgili biz yorum yapmayız. Konsolosluk'ta arama gerçekleşti. Bugün konutta ve araçlarda arama yapılmasını bekliyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Münbiç'te gecikme olduğunu kabul ettiğini de söyledi. Çavuşoğlu, "Yol haritasının uygulanması gerektiğini ABD'ye ilettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zorluklarınız varsa YPG'yi temizleriz dedi" şeklinde konuştu.

ABD'nin söz konusu yaptırımlarıyla ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'ın ardından Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Esenboğa Havalimanı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesi 35 dakika sürdü.

Kaynak: AA