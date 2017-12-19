Çavuşoğlu, Moldova'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

19 Aralık 2017

İş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Moldova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde ticaret hacminde ciddi ivme yaşandığını belirtti.

İki ülke arasındaki ithalat ve ihracatın arttığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Amacımız var olan potansiyeli geliştirmek ve ana hedefimiz olan 1 milyar dolara ulaşmaktır.” dedi.

Çavuşoğlu, Moldova’da Türk iş adamlarına güvenildiğini ve memnuniyet duyulduğunu kaydetti.

Moldova'nın Türk yatırımcılarından Gökoğuz Yeri’nde yatırım yapmasını beklediklerini de anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gökoğuz Yeri'nde kültürel ve dil alanında yürüttüğü politikaların Moldova yönetimince desteklendiğini söyledi.

Kaynak: AA