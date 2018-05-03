Çavuşoğlu ve Pompeo bir araya geliyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Washington’da görüşmek üzere mutabık kaldıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kıbrıs ile yaşanan doğalgaz gerilimiyle ilgili konuşan sözcü, "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" dedi.
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo ve Çavuşoğlu'nun Washington’da görüşmek üzere mutabık kaldıklarını ifade eden Aksoy, kesin tarihin belli olmadığını söyledi.
Aksoy ayrıca, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin KEK toplantısı çerçevesinde bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Kaynak: AA