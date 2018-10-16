Çavuşoğlu'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

16 Ekim 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

"Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmek istiyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Başkonsolosluğu'nun rezidansındaki aramanın bugün devam edeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelmesiyle ilgili görüşlerini de anlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Pompeo'nun Türkiye ziyaretinden mutluluk duyarız. Pompeo Riyad'dan ne bilgiler getirecek onu bilemiyorum bize söylenmeyen neler var bilmiyoruz, gelince anlatacak. İki bakan bir araya geldiği zaman (Türkiye-ABD) iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda görüşülür" şeklinde konuştu.

Münbiç'le ilgili de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Münbiç konusunda ABD'den savsaklama görürsek önceki çizgimize döneriz. ABD'ye terör örgütünü ya siz temizleyin, ya da biz temizleyelim deriz" dedi.

Kaynak: AA