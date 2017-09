Çavuşoğlu'ndan askeri operasyon açıklaması

25 Eylül 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bugün düzenlediği bağımsızlık referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber'de konuşan Çavuşoğlu, referandumunun Irak anayasasına aykırı olduğunun altını çizdi. Türkiye-Irak sınır kapısının açık olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Şu anda herhangi bir kapatılma yok ama kontroller sıkılaştı." diye konuştu.

Başbakanlık, Dışişleri ve diğer ilgili bakanlıklar ile bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, hangi adımların atılacağını, Irak hükümeti ile nasıl koordine edileceği üzerinde çalışıldığını bildirdi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Gerek sınır kapısı, gerek gümrük, petrol ve diğer konularda da bizim artık muhatabımız Irak'tır, Bağdat'tır. Bu referandumla esasen o anayasal haklarından da vazgeçtiğini gösteriyor Kürt Bölgesel Yönetimi'nin. Yani anayasaya göre hakları vardı, bunu artık dinlemiyorlar."

Çavuşoğlu, yaptırımlar noktasında muhatap konumunda bulunan Irak yönetiminin taleplerini dikkate alacaklarını ve değerlendireceklerini ifade etti.

"Tırlarımızın güvenliğini sağlamak görevimiz"

Askeri müdahale seçeneğini de değerlendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkmen kardeşlerimize yönelik bir şey olursa bu her an, hemen olur. Türkmen kardeşlerimize yönelik bir fiili müdahale olursa (Türkiye tarafından) askeri operasyon hemen olur. Yani bunun herhangi bir planlaması olmaz. Gelişmelere göre olur. Ayrıca şimdi bizim Irak ile ticaretimiz var. Ticaretimizi engelleyen veya yolda kamyonlarımıza, TIR'larımıza, şoförlerimize yönelik bir şey olursa, onların güvenliğini sağlamak da bizim görevimiz. Yani uluslararası hukuktan doğan tüm haklarımızı kullanırız. Ayrıca yine burada Irak, Bağdat yönetimiyle atacağımız adımlar olur, yine onlarla bugüne kadar birçok anlaşmamız var, askeri anlaşmamız var, askeri iş birliği anlaşmamız var, burada kamplarımız var. Dolayısıyla gelişmelere göre her türlü adımı atabiliriz."

