Çelik: Türkiye'ye hakkaniyetli bir yaklaşımda bulunulmadı

18 Nisan 2018

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülkelerle ilgili yıllık olarak yayımladığı raporda "Türkiye'nin insan hakları ve hukuk devleti alanlarında dev adımlarla AB'den uzaklaşmaya devam ettiği" ifadesi kullanılmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından AB Bakanı ve Başmüzakareci Ömer Çelik, AB Komisyonu'nun Türkiye raporunu değerlendirdi.

"Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Avrupa Birliği'nin müzakere yapılmasından uzaktır" diyen Çelik, "Göç anlaşmasından, sığınmacıya mali yardım var, Suriye'ye maddi yardım var. 18 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak demektir. Yakın zamanda gerekirse Komisyon'a mektup yazmayı da düşünüyorum. Türkiye'ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Bu son raporda aynı mantığı sürdürüyor. Bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz. Her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunun altı çiziliyor. Türkiye'ye hakkaniyetli bir yaklaşımda bulunulmadı" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"AB, Güney Kıbrıs'ın esiri olmuş durumdadır"

"Türkiye, AB yaklaşımlarından uzaklaşmakla itham ediliyor, ancak pek çok yaklaşımda da ilerleme kaydettiği söyleniyor. Bu söylem, siyasi bir söylemdir. Türkiye, bütün bu yaklaşımlara rağmen, kararlılığını sürdürüyor" diyerek sözlerine devam eden Çelik şunları söyledi:

"Kıbrıs konusunda ise ilkesizlik devam ediyor. Koskoca AB, Güney Kıbrıs'ın esiri olmuş durumdadır. Mahalle dayanışması dediğim, AB'nin kendi değerleriyle çelişen bir tutumdur. Kuşkusuz bu rapor da, diğer raporlar da doğası gereği eleştireldir. Biz bu eleştirileri fırsat kabul ediyoruz. Berbar çalışmaya odaklı bir eleştiri belgesi hazırlanmışsa, birileri bizim için çalışmış, belli noktaları tespit etmiş deriz, ancak burada geleceğe dair olumlu bir eleştiri görmüyoruz. Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz."

AB İlerleme Raporu: Türkiye AB'den dev adımlarla uzaklaştı

FETÖ ile ilgili ilk kez ‘Gülen Hareketi’ ve ‘terör örgütü’ ibarelerini aynı metinde kullanılması için de Çelik, "Türkiye'de FETÖ'cü terör örgütü, yargıyı ele geçirmek üzereyken, hala bu eleştirileri sürdürüyorlar. Peki Türkiye'ye hangi ortak çalışma önerisinde bulunmuşlar? AB, FETÖ tehdidini anlamaktan uzak. Terör propagandası varsa, teröre destek varsa demokrasi yoktur. PKK'nın terör örgütü olduğunun altının çizilmesini olumlu buluyoruz, ancak yaptırımda bulunulmamasını olumlu bulmuyoruz. PKK saldırılarına karşı dayanışma görmüyoruz. FETÖ'den masum bir Gülen hareketi diye bahsedilmesiyle tam olarak anlaşıldığını görmüyoruz, kınıyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidini anlamaktan uzaklar" şeklinde konuştu.

Çelik'in açıklamalarının devamı şu şekilde:

- Paris'te sadece çorba dağıttığı için gözaltına alınan üniversite öğrencilerini kendilerine hatırlatmak istiyorum.

- Avrupa Birliği, siyasi ve insani açıdan doğru yerde durmuyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidini anlamıyorlar. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili gerçeklerle uyuşmayan yorumlar var.

- İlerleyebiliyorsak, oturalım konuşalım, ilerleyemiyorsak 23. ve 34. fasılları açalım.