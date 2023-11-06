Cem Garipoğlu’nun babasından 'Oğlumun mezarı açılsın' talebi

Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009’da Münevver Karabulut’u öldürmüş, 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapse çarptırılıp Marmara (Silivri) Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Garipoğlu’nun ölmediği, aksine kaçırıldığı iddiasın nedeniyle mezarının açılarak otopsi yapılması isteniyor. Ancak şimdiye dek talepler reddedilmişti.

Babası başvurdu

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre Mehmet Nida Garipoğlu, avukatı aracılığıyla başvuruda bulunarak oğlunun mezarını açılmasını istedi.

Dilekçede şunlar yazıldı: “Toplumun belirli bir kesiminde karşılık bulması ve günümüz tabiriyle ‘tık’ alması sebebiyle olaya ilişkin geçmişte yaşananlar, sosyal medya ortamlarında komplo teorisi niteliğinde asparagas haberler aracılığıyla çarpıtılarak yayılmakta ve bu komplo teorileri bir noktadan sonra şehir efsanesi haline gelerek toplumun geniş bir kesiminde karşılık bulmakta ve bu yalanlara itibar edilmekte, sonuç olarak müvekkilin oğlunun ölmediğine, cezaevinden kaçırıldığına toplum inandırılmaktadır.”

Silivri Başsavcılığı'na 6 Ekim’de verilen dilekçede, ‘söz konusu iddianın gerçekse ortada bir suç olacağı ve suçun işlendiği yerin de Silivri Cezaevi olması dolayısıyla gerçeğin ortaya çıkarılması’ talep edildi.

'Mezarın açılmaması hukuken kabul edilemez'

Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise şunları söyledi: “Kamu vicdanı son derece rahatsız, bu rahatsızlığı giderecek olan da yargılama makamlarıdır. Hukuk devleti tam da bunun için var. Her iki tarafın da bu yönde talebi ve babasının muvaffakati varken mezarlığın açılmaması hukuken ve fiilen kabul edilemez.”