Cem Yılmaz'ın yeni sezonu yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde yolsuzluk eleştirisi!

Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanan komedi dizisi 'Erşan Kuneri' de rüşveş, rant ve yolsuzluk gibi konularının işlendiği bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tapuda müdür olan Erşan Kuneri yanındaki memurlar ile rüşvet kovalarken, daireye yeni bir memur atanması ile düzenleri alt üst olur.

Tartışma yaratan bölümde orman arazileri imara açılmıştır ve araziye otel yapmak isteyen bir iş adamı ile Erşan Kuneri anlaşmaya varmak üzeredir. Ancak yeni memur, araziye kulübe bile yapılamayacağını söylemektedir. Rüşvete karşı çıkmaktadır. İş adamı ise bakanlıkla anlaştıklarını söylerek ranta işaret etmektedir.

7 dakikalık sahne kısa sürede X'te yayılırken, Cem Yılmaz'ın hükümete gönderme yaptığı iddia edildi.