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"Cemaat vakıfları ordumuzun ve devletimizin yanında"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cemaat vakıfları, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Toplumu ordumuzun ve devletimizin yanında. Bu birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.

Cemaat vakıfları ordumuzun ve devletimizin yanında
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Yahudi Toplumu ve cemaat vakıflarının Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yaptıkları destek açıklamalarının fotoğraflarını paylaştı.

İbrahim Kalın, "Cemaat vakıfları, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Toplumu ordumuzun ve devletimizin yanında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

ibrahim kalın

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