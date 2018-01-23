"Cemaat vakıfları ordumuzun ve devletimizin yanında"

23 Ocak 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Yahudi Toplumu ve cemaat vakıflarının Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yaptıkları destek açıklamalarının fotoğraflarını paylaştı.

İbrahim Kalın, "Cemaat vakıfları, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Toplumu ordumuzun ve devletimizin yanında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

Cemaat Vakıfları, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Toplumu ordumuzun ve devletimizin yanında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür. @CemaatVakiflari @tyahuditoplumu @markaresayan @lakivingas pic.twitter.com/dGjmJki2sy — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 23 Ocak 2018

Kaynak: AA