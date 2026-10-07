Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde: İzmir'i güzel şeyler bekliyor

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CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Tugay, saat 10.20 sıralarında AK Parti Genel Merkezi binasına giriş yaptı. Bina önünde basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor. Hiç kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

"Cemil Tugay partimize katılacak"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da Tugay'ın partiye katılacağını açıkladı. İnan, "Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay partimize katılacak" dedi.

Cemil Tugay'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda AK Parti rozetini takacağı ifade ediliyor.