Cengiz Çandar Meclis'te, Hasan Cemal seçilemedi
Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan gazetecilerden Cengiz Çandar Meclis'e girmeye hak kazandı. Hasan Cemal ise seçilemedi.
Haber Merkezi
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2016 yılından bu yana İsveç'te bulunan gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti tarafından Diyarbakır 3. sıradan, gazeteci Hasan Cemal ise İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.
Seçim sonuçlarına göre Cengiz Çandar milletvekili olmaya hak kazanırken, Hasan Cemal ise seçilemedi.