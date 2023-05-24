Cep telefonuna el konulan öğrenci yatakhaneyi yaktı: 19 kişi öldü
Güney Amerika ülkelerinden Guyana’da 19 yaşında bir öğrenci cep telefonuna el konulması sonucu sinirlenip okul yatakhanesini ateşe verdi.
Yangında ölenlerin çoğunun kız öğrenciler olduğu kaydedilirken, yatakhanenin kapının kilitli ve pencerelerin demirli olması yüzünden kurbanların mahsur kaldıkları bildirildi.
Yaralanan zanlının hastanede tedavi gördüğü ve kundaklamayı itiraf ettiği duyuruldu.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkililer, zanlıya suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceği konusunda hukuki tavsiye aldıklarını bildirdi.
Yangın yatakhanenin banyo bölümünde başladı ve daha sonra 57 öğrencinin kaldığı, kısmen ahşap binayı tamamen sardığı açıklandı.