Cephe hattında kardeş buluşması

08 Ekim 2017

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü'deki diğer Türk kurumları, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattı yakınlarındaki Çocuk Mercanlı köyünde uçurtma şenliği yapıldı.

Etkinliğe Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türk iş adamları ve aileleri katıldı.

Çocuk Mercanlı köyünün bağlı olduğu Cebrayıl Valisi Kemal Hasanov tarafından karşılanan Özoral ve beraberindekiler, okul binası ve camiyi gezdi, bazı evlere misafir oldu.

Daha sonra köy çocukları, dağıtılan uçurtmaları uçurdu. Etkinlik sırasında hediye verilen köy çocukları, büyük sevinç yaşadı. Müzik ve dans gösterilerinin yapıldığı, yarışmaların düzenlendiği etkinliğe katılanlara Türk mutfağından çeşitli tatlar ikram edildi.

"Ailelerimizle gelerek gerçek anlamda bir kucaklaşma gerçekleştirdik"

Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun süre boş kalan Çocuk Mercanlı'nın geçen yıl nisan ayında yaşanan çatışmaların ardından yeniden yerleşime açıldığını, bir geri dönüşün başladığını belirtti.

Şimdilik 50 ailenin yaşadığı köyün yakın zamanda 150 aileye ev sahipliği yapacağını söyleyen Özoral, "Bu geri dönüş, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılacak diğer bölgeleri için de yeni bir yaşama modeli oluşturacak. Biz de Azerbaycan'da yaşayan Türkler olarak katkıda bulunmak istedik. İş adamlarımız buraya ilişkin projeler geliştiriyor. Bir süredir müzakereler devam ediyor. Büyükelçilik olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Burası dönüşün başlangıcı olan bir yer. Bu dönüşün başarıya ulaşması için her türlü katkıyı yapacağız. Buraya ailelerimizle gelerek gerçek anlamda bir kucaklaşma gerçekleştirdik." dedi.

Cebrayıl Valisi Hasanov, Çocuk Mercanlı'ya geldikleri ve köy halkına mutlu bir gün yaşattıkları için Bakü Büyükelçiliği ve diğer Türk kurumlarına teşekkür etti.

Türk yetkililerin Çocuk Mercanlı'ya aileleriyle gelmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Hasanov, iki kardeş ülkenin çocuklarının beraber oyunlar oynayarak kaynaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA