Cevdet Yılmaz: Beklentimiz gri listeden çıkmak

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle 2021 yılında gri listeye alırken, bugün gerçekleşecek genel kurul toplantısında Türkiye'nin gri listesinden çıkış süreci görüşülecek. Bu toplantıda, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması beklenirken; sonrasında da yabancı kaynakların yurt içine geleceği tahmin ediliyor.

CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Mehmet Bey Singapur'da. Biz de OECD'ye göre gri listede yer alıyoruz. Bizden istenilenler yapıldı. Kripto paralara karşı düzenleme isteniliyordu, biliyorsunuz o da Meclis'ten geçti. Yapılan incelemede, son derece olumlu bir raporun çıktığını biliyoruz. Bizim beklentimiz iyi yönde çıkması. Çıkmazsa bunu siyasi bir neden olarak yorumlarız. Biz teknik anlamda bir sıkıntı görmüyoruz. Çıkmamak dünyanın sonu değil elbette. Esas olarak sizin dünyaya karşı yaptıklarınız önemli olan ama çıkarsak da olumlu bir şey bu tabii. Not artışlarına da etkisi olabilir elbette ama ülkeye bakış algısı konusundan önemli." dedi.