Cevdet Yılmaz: Enflasyonun etkilerini azaltacağız

Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmeler yarın saat 14:00'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuya ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Yılmaz "Asgari ücretle ilgili, çalışan emeklilerle ilgili temmuz ayında çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Adımlarımızı atmaya başladık. Asgari ücretle ilgili toplantılar başlayacak. Burada 3 kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi var. Üç kesim arasında müzakereler yürütülecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

OVP'de para ve maliye politikalarına dair önemli maddeler olacak. Çalışan kesimlerin ücretlerinin enflasyon karşısında erimesine müsaade etmedik, aynı şekilde devam edeceğiz.

Enflasyonun etkilerini azaltacağız. Önümüzdeki 3 yılı kapsayan OVP'mizi güncelleyeceğiz. Temel meselemiz halkımızın refahı olacak, verdiğimiz sözleri hayata geçireceğiz. Enflasyonu düşürmeye yönelik adımlar atacağız.

Asgari ücretle ilgili, çalışan emeklilerle ilgili temmuz ayında çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Adımlarımızı atmaya başladık. Asgari ücretle ilgili toplantılar başlayacak. Burada 3 kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi var. Üç kesim arasında müzakereler yürütülecek.

Rekabet gücümüz, istihdam artışı gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek. Denge içinde değerlendirilerek bütün kesimlerin memnun olacağı şekilde devam ettireceğiz.