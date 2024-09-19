Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak!

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nin kararıyla Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın istinaf incelemesinde bulunan 'tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyası sonuçlandı. Oy çokluğu ile (1'e karşı 2 oyla) karar onandı.

Muhalif üye tarafından yazılan şerhte, şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması ve mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri nedeniyle beraat talep edildi.

Aydar'a aldığı hapis cezasından dolayı siyasi yasak getirildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kararı şu sözlerle değerlendirdi: "Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD'si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş, siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."