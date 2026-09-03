Cezaevlerinde 56 bin 963 hükümlü ve tutuklu üretim ve mesleki eğitim faaliyetlerine katıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İşyurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışında ceza infaz sistemindeki mesleki eğitim ve çalışma faaliyetlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Gürlek, infaz sürecinde hükümlü ve tutukluların meslek edinmesinin yanı sıra tahliye sonrasında çalışma hayatına katılmalarını kolaylaştıracak yeni modeller üzerinde çalışıldığını söyledi.

Gürlek, cezasını tamamlayan kişilerin yeniden suçun içine sürüklenmemesi, meslek ve iş sahibi olarak hayatlarını yeniden kurabilmelerinin sağlanmasının devletin sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

Hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olması hedefleniyor

İşyurtları Kurumu’nun temel amacını anlatan Bakan Gürlek, hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olmalarının ve mevcut mesleki becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Üretim süreçlerine katılan hükümlü ve tutukluların sorumluluk ve iş tecrübesi kazanmalarının amaçlandığını kaydeden Gürlek, tahliye sonrasında nitelikli bir işe girmelerinin veya kendi işlerini kurmalarının kolaylaştırılmasının da hedefler arasında bulunduğunu söyledi.

İşyurtlarında 200’ü aşkın iş ve meslek kolunda faaliyet yürütülüyor

Gürlek’in verdiği bilgilere göre İşyurtları Kurumu bünyesinde 378 İşyurdu Müdürlüğü, 200’ü aşkın iş ve meslek kolunda faaliyet gösteriyor.

Çalışma ve işbaşı mesleki eğitim süreçlerine katılım, 2025 yılında 2024’e kıyasla yaklaşık yüzde 32,6 arttı.

31 Ağustos 2026 itibarıyla yıl içerisinde 56 bin 963 hükümlü ve tutuklu bu faaliyetlerde yer aldı. İşyurtları sisteminin yürütülmesinde ise 12 bin 635 personel görev yapıyor.

Kamu ve özel sektörle 174 sözleşme yapıldı

İşyurtları faaliyetlerinde kamu ve özel sektörle gerçekleştirilen iş birliklerine de değinen Gürlek, Temmuz 2026 itibarıyla kamu sektörüyle 75, özel sektörle ise 99 ayrı sözleşme yapıldığını açıkladı.

Bu sözleşmeler kapsamında 4 bini aşkın hükümlü ve tutukluya doğrudan çalışma ve mesleki deneyim imkânı sağlandığını belirten Gürlek, söz konusu iş birliklerine önem verdiklerini söyledi.

Tahliye sonrası çalışma hayatı için yeni model

Adalet Bakanlığı, İşyurtlarında meslek öğrenen ve çalışma disiplini kazanan kişilerin tahliyelerinin ardından istihdama daha kolay katılabilmesi için yeni modeller üzerinde çalışıyor.

Gürlek, bu hedefi, “İnfaz kurumunda edinilen mesleğin kapısı, tahliyeyle birlikte kapanmayacak; aksine yeni bir hayatın kapısını açacaktır” sözleriyle anlattı.

Gürlek’ten yeni anayasa açıklaması

Bakan Gürlek konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa” hedefini Türkiye Yüzyılı’nın en önemli hukuk adımlarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Gürlek, insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri güçlü biçimde güvence altına alan ve milletin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasa gerektiğine inandıklarını ifade etti.

“Ceza ve infaz alanında da Adaletin Yüzyılı” hedefi

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde hukuk devletini güçlendirmeye, toplumun huzurunu korumaya ve ceza infaz sistemini daha güçlü hale getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda ceza ve infaz alanında da Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İşyurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılış programına Bakan Gürlek’in yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, savcılar, hakimler ve davetliler katıldı.