Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 3 Temmuz'da Aliağa'da olacak
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan, Bahamalar bandıralı 2004 yapımı 'Lalla Fatma N'soumer' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 3 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.
AA
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 29 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 3 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.