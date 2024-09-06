CHP 20. Olağanüstü Kurultayı başladı

Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta gerçekleştirilen kurultayın resmi açılışı, ATO Congresium'da yapıldı.

"İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adıyla başlayan tüzük kurultayına, delegeler, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve belediye başkanları katıldı. Kurultaya davet edilen önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

Genel Başkan Özgür Özel, salona eski genel başkanlarla beraber geldi. Kurultayda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Divan Kurulu Başkanlığına seçildi.

Ardından Kurultay Başkanlık Kurulu Seçimi yapıldı, 2 Başkan Yardımcısı ve 6 Yazman seçildi. Devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış konuşması yapacak.

Kurultayın gündemi, Kurultay Tüzük Komisyonu'nun oluşturulması, Program Komisyonu'nun oluşturulması, tüzüğün değiştirilmesi konusunda komisyonca hazırlanan raporun görüşülmesi ve oylanması ile devam edecek.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kurultay salonuna geldi

Kurultaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, "İyi bir kurultay olsun, hep beraber tüzüğü tartışalım. Partimize, partimizin geleceğine, demokrasimize hayırlı olsun" değerlendirmesini yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tüzük kurultayının partisinin iktidara yürüyüşünün ilk basamağı olacağını söyledi.

7-8 Eylül'de Program Çalıştayı yapılacak

CHP'nin tüzük kurultayı programı, yeni parti programı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenecek Program Çalıştayı ile devam edecek. Çalıştay kapsamında 2 gün boyunca 20 yuvarlak masada program güncelleme çalışmaları yürütülecek.

Merkez ve yerel yönetim konularının da gündeme geleceği çalıştayda, küresel gelişmeler de ele alınacak. Çalıştaya, Sosyalist Enternasyonal'in fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesi de katılacak. Sosyalist Enternasyonal Komitesi'nin hazırlayacağı Ankara Deklarasyonu, kurultay delegeleri tarafından kurultayın kapanışında oylanacak.

9 Eylül'de partinin kuruluş yıl dönümü kutlanacak

CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül Pazartesi günü ise Anıtkabir ziyareti yapılacak. Aynı gün Devlet Mezarlığı, Karşıyaka Mezarlığı ve Cebeci Mezarlığı ziyaret edilecek.

Pembe Köşk'te "CHP Tarihi Sergisi"nin açılışı yapılacak. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, CHP Genel Merkezi önünde Şevval Sam konser verecek.