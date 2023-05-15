CHP Ankara Milletvekili Levent Gök seçimlere ilişkin açıklamada bulundu

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök. YSK önünde yurt dışı oylarına ilişkin açıklamada bulundu. Gök'ün konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yurt dışı oyların sayımı ve dökümüyle ilgili hakimle ve YSK üyeleriyle bir toplantı yaptık. Sonuçlara baktığımızda Türkiye'deki diğer sonuçları hariç tutarak yurt dışı oyların sayım dökümünün büyük bir oranda tamamlandığını görüyoruz. Aşağı yukarı yüzde 2'lik bir dilim henüz girilemedi. Şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 56-57 civarında, Sayın Kemal kılıçdaroğlu'nun yüzde 40-42 civarında, Sayın Sinan Oğan'ın da yüzde 2 civarında oy aldığı görülüyor. Sandığa giren ama işlenmeyen yüzde 2'lik bir dilim var.

Yaptığımız değerlendirmelerde bu dilimlerin adaylara aynı oranda yansıdığını düşündüğümüzde, diğer ülke toplamındaki sandık sonuçlarına eklendiğinde seçimin ikinci tura kalma olasılığının çok büyük bir oranda olacağını öngörüyoruz. Herkesin sorumluluk duygusu içerisinde bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Esas seçim şimdi başlıyor.