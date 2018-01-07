CHP Antalya'da Kumbul, Samsun'da Akcagöz il başkanlığına seçildi

07 Ocak 2018

CHP Samsun ve Antalya il başkanlıklarının olağan kongreleri gerçekleşti.

Samsun'da 634 delegenin katıldığı seçimlerde mevcut başkan Tufan Akçagöz’ün yanı sıra CHP eski Genel Başkan Yarımcısı Suat Binici ve diğer aday Metin Telatar aday oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu kongre de ilk olarak divan kurulu oluşturdu. Divan kurulunun oluşturulması ve gündem maddelerinin oluşturulması sonrasında gerçekleşen kongrede 274 oy Tufan Akçagöz, 257 oy Suat Binici ve 72 oy ise Metin Telatar aldı.

Antalya'da Kumbul seçildi

CHP Antalya İl Olağan Kongresi'nde yeni il başkanı Ahmet Kumbul seçildi. Nazım Hikmet Kongre Fuar ve Kongre Merkezi’nde öğle saatlerinde başlayan kongre, saat 21.00 sıralarında oy sayım işlerinin bitmesinin ardından sonra erdi. CHP Antalya örgütünde mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem ile eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul ve Vahap Tuncer’in yarıştığı seçimde, Ahmet Kumbul 645 delegenin 306’sının oyunu alarak yeni il başkanı seçildi. Mustafa Erdem 212 oy alırken, Vahap Tuncer 110 oyda kaldı.

Kaynak: DHA