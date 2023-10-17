CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum."