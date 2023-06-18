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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu depremzede aileleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolayısıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelerle bir araya geldi.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolayısıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelerle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini, Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti.