CHP Genel Başkanı Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve parti avukatlarının ziyaret ettiği Dilruba Kayserilioğlu ile görüşecek. Özel, görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de verdiği bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu yarın Aliağa Cezaevi’nde ziyaret edecek.
Özel, daha önce Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve parti avukatlarının ziyaret ettiği Kayserilioğlu ile görüşecek.
Özel, görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirecek.
Ne olmuştu?
Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi sonrasında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.