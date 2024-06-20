CHP Genel Başkanı Özel: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile ekonomi programı çalışmayacağız

Özel, EKOL TV'deki bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Siyasete girerken bir gün CHP'nin genel başkanı olma hedefi bulunup bulunmadığı sorulan Özel, strateji belirleyen bir siyasi tutumu olmadığını, ne iş yaparsa onu iyi yapmaya çalıştığını söyledi.

Geçmişten bugüne partide aldığı görevleri anlatan Özel, "Genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğim süreç, bir travmadan sonra yaşanan özel bir süreç. Genel başkanlık hedefiyle yanıp tutuşmuyordum." diye konuştu.

Özel, partisinin genel başkan adaylığı kararını Manisa'daki evinde yaklaşık 3 saat düşündükten sonra tek başına aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıklarını görüşmeye dair bazı kesimlerden gelen eleştirilere değinen Özel, "Endişeler haklı ve dikkatli olmak lazım. Bu kutuplaşma ortamından beslenenler, normal bir siyasi düzlemde kendilerine yer olmadığını düşünenler var." diye konuştu.

Özel, eleştirilerde bulunanlardan birinin geçmiş yıllarda seçmene "bidon kafalı" dediğini belirterek "İyi ki onunla aramda böyle bir açı var. O, oy alamayınca hata bizde nerede demek yerine oy vermeyen seçmene bidon kafa diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıldır ilk kez birinci parti olmasının sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş." ifadelerini kullandı.

"Boşuna endişeleniyorlar..."

Seçmene kafa tutan yaklaşımı reddettiğini kaydeden Özel, "Arkadaş seçmene sövüyor falan. Hiç duymadığı şeyler gibi olmuş gibi anlatıyor, sonra attığı iftira viral oluyor, her tarafta dolaşıyor sonra en yakının bile ona inanıyor falan. Bunlar kutuplaşma olmazsa yaşayamazlar, beslenemezler, geçinemezler. İki taraf birbiriyle sürekli çatışma halinde olsun biz de bu tarafa mermi satalım falan. Savaş ekonomisinden beslenenler. Boşuna endişeleniyorlar. Zaten bu içine girdiğimiz süreç ne bütün sorunları çözer, ne bütün tartışmaları bitirir ne biz gidip AK Parti ile koalisyon oluruz." şeklinde konuştu.

Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekonomi programı çalışmayacaklarını, emekli ve asgari ücretlilerin sorunlarını görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktararak vergi reformu yapılması gerektiğini anlattığını, Erdoğan'ın ise konuyla ilgili olarak Şimşek ile görüşebileceklerini söylediğini ancak Şimşek ile henüz görüşmediklerini kaydetti.

Geçmiş günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı "Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin." ifadesini anımsatan Özel, "Ben AK Parti'nin 22 yıllık tahribatını yükleneceğim, Devlet Bey de bir kenara geçecek 'Bunlar iktidar, ben muhalefetim' diyecek. Yok öyle yağma. Muhalefete birlikte gidecek onlar. Ben öyle AK Parti'nin 22 yıllık yükünü sırtlanacak bir işin içine girmem." değerlendirmesine bulundu.

Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyeye atadıklarına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine gerekeni yapıp hemen başkanları aradığını belirterek, "Şu anki durumu söyleyeyim, bir tane böyle atama yok. Ben CHP Genel Başkanı olarak bu konuda çok kararlı olduğumu söyledim." dedi.

Erdoğan ile görüşme öncesi Sezer'e danıştı

Erdoğan ile birebir görüşmesinden önce 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret ederek protokol düzeniyle ilgili tavsiyeler aldığını anlatan Özel, "Bazı görüşmeler baş başa yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu baş başa görüşmelerle ilgili spekülatif olaylar oldu. Ben de partim ve ailem adına bundan endişe ettim. Bu karşı tarafın söylediği bir şey değil ama 'Önüne filancanın dosyasını koydu, o günden sonra şöyle oldu falan' diye bir laf çıkarıyorlar. Böyle bir şüphenin kimsenin sırtına yüklenmemesi için bir yöntem arıyordum. Ahmet Necdet Sezer'i ziyarete gittim." ifadelerini kullandı.

Özel, Erdoğan ile yaptıkları görüşmede kendisine yalnızca CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan'ın eşlik ettiğini, sonrasında Tan'ın notlarını partinin kasasına ve arşivine koyduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde 28 Şubat davası hükümlüsü generallerin tahliye edilmesi hususunu dile getirdiğini bildiren Özel, Erdoğan'dan aldığı mesajlardan bu tahliyelerin gerçekleşeceğini hissettiğini söyledi.

Özel, görüşmelerinin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine "Gerekirse devam eder." diyerek şunları söyledi:

"Türkiye siyasetinde normalleşe diye nitelenen, Türkiye'nin birinci partisiyle ikinci partisinin ve diğer partilerinin bayramda birbirlerini araması, önemli gördüğü hususlarda randevu alıp gitmesi, randevu talep ediliyorsa vermesi, bunun bir sonucu olarak hiç olmazsa Anıtkabir'de bir el sıkışma, 23 Nisan resepsiyonunda bir çay içme, 29 Ekim resepsiyona iştirak etme gibi olması gereken minimum standartlar devam edecek. Bunun olmaması ayıp, ben öyle bir fotoğrafın parçası olmak istemiyorum."

"Aday belirlerken 350 bin anket yaptık"

Partisinin yerel seçimlerde yürüttükleri seçim kampanyasını değerlendirirken gençlere ve kadın adaylara önem verdiklerini anlatan Özel, "Aday belirlerken 350 bin anket yaptık. Adayları sahada 255 bin anketle takip ettik. Kampanya bütçesinin 6'da birinden fazlasını sadece ölçme-değerlendirmeye ayırdık." diye konuştu.

Özel, seçim çalışmlarında klipler üzerinde de durduklarını belirterek "Odak gruplardan geçmeyen filmleri çöpe attık, 1,5 milyon maliyetli filmleri. Ya yenisini yaptık, yetişmeyecekse hiç yayınlamadık, eski filme daha çok frekans verdik." dedi.

Hatay'da seçimi kaybetmelerinin gerekçelerini sıralayan Özel, "Millet bizim adayı yıpratmak yerine sandıklara sahip çıkmaya çalışan, çadırlarda yaşayan Hatay örgütümüze destek verseydi şimdi başka bir şey olacaktı. Hataylı olmayan bir grubun özel yıpratma kampanyası, orada çıkan aday, TİP'in aday göstermesi, sonra çekmesi, 'Çektik ama CHP'nin adayına oy vermeyeceğiz' demesi falan AK Parti'ye gitti ama o da nazar boncuğumuz olsun." şeklinde konuştu.

"İYİ Parti adayı balkondan pankart salladı"

İYİ Parti'nin mahalli idareler seçimlerine tek başına girmesini değerlendiren Özel, şöyle devam etti:

"Çok kibir söndü. Balıkesir geçen sefer bizdeyken, İYİ parti istedi Ahmet Akın'ı çektik, İYİ Parti'ye verdik. Verdiğimiz kişi seçimi AK Parti'ye hediye edip kendisi AK Parti'den milletvekili oldu. Bu dönem, geçen dönemden sözleri olduğu halde maalesef bir aday çıkardılar. Adayları öyle bir sert kampanya yaptı ki... Yapma diyoruz yapıyorlar. Ne laflar, ne laflar. Tayyip Bey, MHP veya herhangi bir parti Manisa'ya geldiğinde biz astığımız pankartları geri çeviriyorduk, bizim logolarımızın üzerine onların bayrakları asılıyordu. Ben Bandırma'da miting yaparken İYİ Parti'nin adayı annesinin evinin balkonundan 'İYİ Partililerden oy yok, git DEMli'lerde demlen diye pankart salladı."

Özel, koalisyon anlamında önceki seçimdeki hataları yapmamak gerektiğini vurgulayarak, "İttifak olacaksa günü gelince düşünülür. İttifak yapmadan önce bir basküle çıkmak lazım. Kaç kiloyuz değil mi? Birisi 45 kilo, birisi 5 kilo basıyorsa, o 5 kiloluğa 25 kilo muamelesi yapınca 45 kilolukta başka bir kayıp yaratıyor." şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşenir'in kendisini aramadığını anlatan Özel, Ramazan Bayramı'nda Akşener'i arayıp bayramını tebrik ettiğini, Akşener'in ise seçim nedeniyle kendisini tebrik ettiğini kaydetti.

Özel, "İlk genel seçimler olacak. O genel seçimde parti birinci parti olmazsa, iktidar olmazsa genel başkanlığı bırakıyorum." sözleriyle programa veda etti.