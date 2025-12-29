CHP Genel Başkanı Özel: Milletimizin başı sağ olsun
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, “Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ