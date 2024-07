CHP Genel Başkanı Özel: Siyasi gerilimin kimseye faydası yok

Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette yaşanan normalleşme sürecini değerlendirdi.



Siyasi gerilimin Türkiye’ye hiçbir faydası olmadığını söyleyen Özel, “CHP’ye de faydası yok. Millet, yumuşama istiyor” ifadesini kullandı.



Seçimin ardından 25 ile ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Özel, “Gezdiğim her ilde, ilçede, mahallede, sokakta şunu gördüm; yumuşamanın, normalleşmenin halkta karşılığı var” dedi.



Sabah Gazetesi’nden Yavuz Donat’ın sorularını yanıtlayan Özel, Türkiye’de gerginlikten beslenenlerin olduğunu da söyledi, “Sorarım size, bunun ülkemize ve milletimize ne yararı var?” diye konuştu.



Özel şöyle devam etti:



“Bizim seçmen, bizim mahalle zaten arkamızda ama karşı mahalleye seslenebilmek için ben normalleşmeyi, yumuşamayı çok çok önemli görüyorum. Bu konunun Sayın Erdoğan açısından da şöyle bir önemi var. Karşı mahalle, Erdoğan’ın her söylediğine kategorik olarak karşı çıkıyordu. Ama normalleşince onun her söylediğine karşı çıkılmak yerine, söylediği doğru şeyler, önemli şeyler, karşı mahalle tarafından dinlenebilir hale geliyor.”



Özel, “İktidar ile muhalefet elbette gerginlik yaşayabilir. Fakat nezaketi ve müzakere zeminini hiç kaybetmemek gerekir” şeklinde konuştu.