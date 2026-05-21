CHP Genel Başkanı Özel: Size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP kurultay davasında verilen “mutlak butlan” kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP kurultay davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!”

