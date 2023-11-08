CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, partinin Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, mazbatasını TBMM'deki odasında düzenlenen törenle aldı. Özel'e mazbatasını veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ülkemize, partimize, 85 milyona hayırlı olsun, hayırlı olacağını da biliyorum."ifadesini kullandı.

Özgür Özel de makamda Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak önceki CHP genel başkanlarının fotoğraflarının yer aldığını, bundan sonra eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafının burada hep olacağını söyledi.

Özel, "Bu oda, İsmet İnönü'nün odası. Bu odada İsmet Paşa ile Bülent Ecevit'in tarihi fotoğrafları var. Bu odada bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 8 yıldır CHP Grup Başkanvekili olarak partimi Meclis'te temsil ettim." diye konuştu.

Makam odasında CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak mazbatayı almasının kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Özel, "Hepimizin birbirine emeği var ama şimdi karşımda parlamento muhabirleri, CHP'yi takip eden gazeteci arkadaşlarımız var. Sizin de bizde emeğiniz çok. Bizim size emeğimiz yok, yükümüz çok. 8 yıl sonunda CHP Genel Başkanı olduysak bu 8 yıl boyunca sizin Meclis çatısı altında Türkiye'ye aktardığınız haberler sayesinde oldu. Bizim, Türkiye'nin 81 ilinde yaptığımız çalışmalar sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.

Özel, parlamentonun "git gide önemsizleştiği, gözden düşürülmeye çalışıldığı" bir dönemde grup başkanvekilliğinden ve grup başkanlığından gelen bir genel başkan olarak parlamentoya güç kazandırmaya, parlamentonun saygınlığına kavuşması için ana muhalefet olarak üzerlerine ne düşüyorsa onu yapmaya gayret edeceklerini söyledi.

"İlk talimat olarak parti meclisinin gündemine eklettireceğim"

Anayasa Mahkemesinin, "dezenformasyonla mücadele yasasının" iptal istemini reddettiğine değinen Özel, şunları söyledi:

"Bu çok kötü bir karar. Türkiye'de bundan sonra gazeteciler için muhalefet için işlerin daha kötü olacağını gösteren bir aşama. Buna yeltenmemeleri, bu karardan cesaret almamalarını, gazetecilerin özgürlüklerine dokunmaya kalkmamalarını, sansüre yeltenmeye kalkmamalarını tavsiye ederiz. İlk talimat olarak; sansür yasasının Türkiye açısından yarattığı tehdit ve olası gelişmelerle mücadeleyi, yapılacak ilk parti meclisinin gündemine olağanüstü bir madde olarak eklettireceğim."

"Ansızın gece 2'de gelebilirim"

Meclis tutanaklarına meraklı olduğunu kaydeden Özel, tutanaklarda gördüğü bir ayrıntıyı aktararak şöyle devam etti:

"Gördüğüm bir şey vardı. Bülent Ecevit'i diğer tüm liderlerden ayıran özellik, Meclis'e verdiği önemdi. Ankara'ya girerken kuliste bir çay içmek, bazen girip müzakereleri izlemek... Grup başkanvekillerimize de söyledim. Eğer başarabilirsem, olabilirse uzun gecelerde sürpriz ziyaretler yapmayı, önemli oturumları izlemeyi... Genel Başkan olarak bazı oturumlarda, sadece bütçede değil bazen de sürpriz, çok önemsiz görünen oturumlarda olacağım. 'Ansızın gece 2'de gelebilirim' diyorum. Ali Mahir Başarır da 'Başkanım bu düpedüz yoklama' diyor. Grubumuzu, yorgun olduğu saatlerde ziyaret etmeyi düşünüyorum."

Özel, gelecek hafta bir aksilik olmazsa Meclis grup toplantısı da yapacaklarını söyledi.

Özgür Özel, "tutun arkadaşlar ucundan hepinizin emeği var bunda" diyerek mazbatasını arkadaşlarına teslim etti ve toplu fotoğraf çektirdi.