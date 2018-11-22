CHP Grup Başkanvekili Özel: İttifak yapmadan ayakta duramazlar

22 Kasım 2018

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhur İttifakı'nın, İstanbul'da, Ankara'da ayrı ayrı girdiklerinde hiçbir şansları yok. Birlikte girseler de şansları çok az. Bunlar ittifaka mecbur, ittifak yapmadan ayakta duramazlar." dedi.

Özel, TBMM'de gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında CHP'yi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğini ifade eden Özel, 31 Mart'ta, yerel seçimlerdeki üstünlüğün kaybedileceğinin, belediye sayısının şu andakinin yarısına kadar ancak denk geleceğinin bilindiğini, bundan dolayı panik yaşandığını savundu.

"Zoraki barışma çayı"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın ne İstanbul'da ne Ankara'da ayrı ayrı girdiklerinde hiçbir şansları yok. Birlikte girseler de şansları çok az. Bu yüzden dün tekrar zoraki barışma çayı içildi, birbirlerine söylenen sözler yutuldu, geçen ay eskiden, olduğu gibi tükürdükleri suratları tekrar öptüler.

Bir anda baktık ki zoraki ittifak çalışması var. Bunlar ittifaka mecbur, ittifak yapmadan ayakta duramazlar. Ayrı ayrı olsalar MHP bir tane belediye alamaz, AKP de elindeki belediyelerin üçte birini bile alamaz. 15-20 gün önce iki partinin, 'ayrı ayrı aday çıkarıyoruz' deyip, mutluluktan havalara uçan, bütün üyeleri, buradaki yöneticileri biliyorlar. Bizim görüp keyfimizi yerine getiren, yüzümüzü gülden anketler AK Parti ile MHP'yi bir kez daha birbirine mecbur etmiştir. Bu ittifak görüşmelerinin, çalışmalarının, bu ittifaka muhtaçlığın ana ekseni budur. Cumhuriyeti, Atatürk'ü, ülkeyi seven herkesle beraberiz. Yerel seçimlerde karşımızda korku ittifakı, titreyen, tek başına bir şey olamayanlara karşı yanımızda kim olursa, kimseye neden buradasın demiyoruz. Herkesin oyuna, bu coğrafyadaki belediyelerin tamamına talibiz."

"Bu işlerde teflonuz, bizim üzerimize yapışmaz"

"Ey bize Sorosçu diyen Erdoğan" şeklinde seslenen Özel, elinde 2003 tarihli olduğunu söylediği bir fotoğrafı gösterdi. Özel, burada Soros'un Erdoğan'ın karşısında, Erdoğan'ın yanında da Egemen Bağış ve Ömer Çelik'in oturduğunu söyleyerek, Soros ile masaya oturmadıklarını, "Türkiye'nin açık toplumu biziz" diyerek Soros sloganları kullanmadıklarını savundu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'ye Sorosçu diyenler, Soros'un yancıları, Soros'un verdiği destek ile iktidarda duranlar, Soros'un parasıyla Türkiye'de sivil toplum yapılanması yapanlar çıkmışlar, 'Kılıçdaroğlu'na söz söyleyeceğim ama 'hırsız, arsız, rüşvetçi diyebilir miyim, diyemem; ne diyeyim, kendimde ne kusurum var, geçmişte ne kusurum var, geçmişte FETÖ'ye destek verdik buna FETÖ'cü diyelim. Soros'un yanında oturduk, destek istedik; buna Sorosçu diyelim...'

Bu işlerde teflonuz, bizim üzerimize yapışmaz. Senin alnının ortasına Soros'dan destek isteme lekesi var. Seni uyarıyorum, bir daha Soros ile Kılıçdaroğlu'nu, CHP'nin adını birlikte anarsan, bu kez alnına takmayacağım, Soros zilini peşine takacağım, koştura koştura kaçacaksın."

Özgür Özel, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sonrası şehit aileleri ve gaziler için 309 milyon lira toplandığını belirterek, paranın bu ailelere dağıtılması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun zor günler geçirdiğini, "gözü dönmüş" şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırdığını öne süren Özel, Kılıçdaroğlu'nun açtığı davada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Bir düzenbaz söz konusudur, şerefsizdir, alçaktır" ifadelerini hakaret değil, eleştiri saydığını söyledi. Özel, Soylu'ya yönelik aynı sözleri söylemesi hakaret ise bu sözleri etmeyeceğini, eğer eleştiriye girerse aynı sözlerle eleştirdiğini dile getirdi.

"AİHM, AK Parti'nin kapısını aşındırdığı bir mahkemedir"

Erdoğan'ın, "AİHM kararları bizi bağlamaz" dediğini ifade eden Özel, Erdoğan'ın bugüne kadar 3 kez AİHM'e başvurduğunu savundu. "Bu kararlar seni bağlamıyorsa sen neden AİHM'e başvuruyorsun? AİHM'de niye Türkiye'ye savunma yaptırtıp, o avukatlara para ödüyorsun?" sorularını yönelten Özgür Özel, şöyle devam etti:

"AİHM'in, işine gelen kararları eğer AK Parti'yi bağlıyorsa, işine gelmeyen kararlar olduğunda bağlamıyorsa ya bu AİHM ile ilişkiyi yeniden gözden geçireceksiniz ya aynanın karşısına geçip 'bu milletin suratına nasıl bakıyorum' diyerek suratınıza bakacaksınız.

AİHM kararları bal gibi Türkiye'yi bağlar. AİHM, AK Parti'nin kapısını aşındırdığı, oradan karar çıkarmak için menteşelerini yalama yaptığı bir mahkemedir. Türkiye'de AİHM'i en çok kim kullanmış, kim AİHM kararlarını siyasette alet etmiş, AİHM konusunda en çok kim konuşmuş derseniz Erdoğan ve siyaset arkadaşlarıdır. Bugün AİHM bizi bağlamaz demek, tamamen kendini, hukuku inkar etmektir."

Bir soruyu yanıtlarken Özel, Gezi'yi övdüklerini, Gezi'nin namusları, şerefleri olduğunu, Gezi'ye sahip çıktıklarını vurguladı. Özel, geçmişteki ilişkilerinden, tutumlarından utanan bir siyasi hareket olmadıklarını dile getirdi. Özel, bugün Gezi'den aldığı dersi unutanların, Gezi'ye sahip çıkanlara dil uzatmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA