CHP İstanbul ve İzmir'den kurultay açıklaması

05 Temmuz 2018

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, seçim sonuçları üzerinde değerlendirme yapmak üzere, danışma kurulları ve örgütün parti içi toplantıları devam ederken, olağanüstü kurultay için çağrı yapılmasının gerçekçi bir çözüm olmayacağını kaydetti.

Kaftancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, partisindeki olağanüstü kurultay söylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerde ortaya çıkan sonucun parti, adalet, demokrasi, özgürlük, eşitlik, insanca ve hakça yaşamı savunan herkes ve her kesimde bir moral bozukluğu meydana getirdiğini ileri süren Kaftancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, anayasanın askıya, demokrasinin rafa kaldırıldığı bir dönemde adalet için 450 kilometre yürüyerek tarihin en uzun politik eylemlerinden birine imza atmış ve ardından da Adalet Kurultayı ile toplumun tüm kesimlerinin partimizle yakınlaşmasına kapı aralamıştır. Bu adalet mücadelesi İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için atılan tarihi demokrasi hamleleri ve 3 siyasi partinin ittifak kurmasıyla daha somut bir sonuç vermiştir. Genel Başkanımızın yine büyük bir özveriyle karşısında iki kez aday olan Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini sağlaması da toplumdaki umut dalgasını artırmıştır."

Kaftancıoğlu, seçim sonrası toplumda yaygınlaştırılmaya çalışılan umutsuzluğu, seçim süresince taşıdıkları umuda dönüştürmek ve bu heyecanı daha da büyütmek için, bu süreçte ortak sorumlulukla hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

Ortak akıl, iş birliği ve dayanışmayı öne çıkarmaları gerektiğini aktaran Kaftancıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçları üzerinde ortak bir değerlendirme yapmak üzere, danışma kurulları ve örgütümüzün parti içi toplantıları devam ederken, olağanüstü kurultay için çağrı yapılması, gerçekçi bir çözüm olmayacağı gibi asıl yapılması gerekenlerin önünde bir engel olacaktır. Parti içi tartışma ve değerlendirmeleri kişiler üzerinden değil, sistem ve geleceğe dönük yol haritası üzerinden yapmamız gerekmektedir. Böylesi bir bakışla süreci partimizin tüm kademelerinde objektif şekilde değerlendirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır. Yapılacak çok işimiz, alınacak çok dersimiz varken, enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp kurultay sürecinde heba etmek yerine, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılacak objektif değerlendirmeler ve bu değerlendirmeler ışığında eksiklerimizi ortak akılla gidererek, yakın gelecekteki yerel seçimlere odaklanmak, atılacak en doğru adım olacaktır. Bu, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin tarihsel sorumluluğudur. Üyesinden yöneticisine tüm partililerimizi bu tarihsel sorumluluğa uygun davranmaya davet ediyorum."

CHP İzmir İl Başkanı Yücel de açıklama yaptı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel kurultay için İzmir'de delegelerin imza topladığı yönündeki iddiaya ilişkin, "CHP olarak ülkemize karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bize fevri hareket etme lüksümüz olmadığını söylüyor. Seçimlerin üzerinden bu kadar kısa süre geçmesine rağmen bu imza çalışmasının yapılması doğru değil. İzmir'de bu konuda bir çalışma yapıldığına dair bana gelen bir bilgi yok." dedi.

İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Yücel, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek 24 Haziran seçim sonuçlarını analiz ettiklerini söyledi.

Yücel, başkanların ilçelerinin seçim sonuçlarını ilettiklerini, kendilerinin de bu raporları genel merkeze göndereceklerini ifade etti.

Bir gazetecinin "Tüm ilçe başkanları adına olağanüstü kurultayla ilgili bir mesaj vermek isterseniz ne dersiniz?" sorusuna Yücel, "CHP olarak mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor. Yerel seçim gündemi var. Kurultay gibi bir gündemimiz yok. İlçe başkanlarıyla da fikir alışverişinde bulunduk. Böyle bir talep yok onlardan da." yanıtını verdi.

Yücel, bir gazetecinin "Kurultay için İzmir'de delegelerin imza topladığı yönünde bilgi var." ifadesi üzerine şunları kaydetti:

"İmza toplama yasal hakları. Saygı duyarız. Seçim sonuçları eksileri ve artılarıyla tartışılmadan böyle bir çalışma yapılması doğru değil. CHP olarak ülkemize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bize fevri hareket etme lüksümüz olmadığını söylüyor. Soğukkanlı ve sağduyulu olmak zorundayız. Seçimlerin üzerinden bu kadar kısa süre geçmesine rağmen bu imza çalışmasının yapılması doğru değil. İzmir'de bu konuda bir çalışma yapıldığına dair bana gelen bir bilgi yok."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun açıklamasını nasıl değerlendirdiği sorulan Yücel, "Aziz Başkan 3 dönemdir bu kenti yöneten belediyeye kendi namusu gibi sahip çıkan başarılı bir belediye başkanı. İzmir için, ülkemiz ve partimiz için önemli bir şahsiyet. Aziz Başkan partimizin ve şu andaki görevinin kendisine yüklediği sorumlulukla bir çağrı yaptı. Aziz Başkanın 'Kurultay yapılsın.' ya da 'Bir değişim olsun.' gibi bir talebi ya da beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Tabandan gelen böyle bir beklenti olduğunu ve bu beklentilerin tartışılması ve konuşulması giderilmesi konusunda da bir paylaşımı oldu." dedi.

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Kaynak: AA