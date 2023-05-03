CHP Kayseri Milletvekili Adayı Arıkan MSB Dijital Gösterim Merkezi’ni Ziyarette bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve geliştirilmekte olan yerli ve millî silah, cihaz ve sistemlerin üç boyutlu içerik ve teknolojik imkânlarla sergilendiği merkezde envanteri inceleyen Arıkan, “Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin göz bebeği bir kurumdur.

Savunma sanayimize yapılan her katkı da bizim için değerlidir. Merkezi gezdik, milli savunma sanayi ile alakalı güzel hizmetler yapılmış, bu çalışmaların ülkemize, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, şunları kaydetti:

“Milli savunma sanayide diğer bütün hususlarda olduğu gibi ülkemizin en önemli çalışmalarından bir tanesi. Bizim Milli Görüş hareketinin Millet İttifakı’nın en önemli prensibi bu memleket için kim hayırlı bir hizmet ediyorsa bize ona Allah razı olsun demek düşer.

"Savunma sanayinde en önemli hizmetleri yapıyorlar"

Başımızın tacı etmek düşer. Birçok sıkıntılardan bahsediliyor. İHA’larımızla, SİHA’larımızla savunma sanayimizle alakalı birçok şey söyleniyor. Ama ben Kayseri milletvekili adayı olarak net bir şekilde ifade etmek istiyorum. BAYKAR da bizim, HAVELSAN da bizim ASELSAN da bizim, İHA’da bizim SİHA da bizim. 85 milyon Türkiye evladının, Türk insanının. Savunma sanayinde en önemli hizmetleri yapıyorlar.

Bu güne kadar nasıl bir hizmet yapıldıysa daha fazlasını yapma noktasında Millet İttifakı olarak gayret göstereceğiz, çalışmalar yapacağız. Geçmişte hepimizin malumu çok cüzi rakamlarla tank palet sanayimiz yabancılara satılmıştı. Biz iktidara geldiğimizde inşallah bu satılan, elden çıkartılan savunma sanayi tesislerimizi de geri alacağız.

Bununla alakalı da gayret göstereceğiz. Ne olursa olsun para karşılığında, tehditler, baskılar karşılığında bizim İHA’lardan SİHA’lardan vazgeçmemiz gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Bunların en önemli savunucuları olması noktasında, geçmiş dönemdeki kazanımların en önemli emanetçisi olma noktasında, bunun yanında da kaybettiklerimizin tekrar temini noktasında elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz.”