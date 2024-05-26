CHP, KKTC'deki ilk temsilciliğini açtı

Lefkoşa’daki parti binasında düzenlenen ilk toplantıda, CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bülent Ecevit’in partisi artık Kıbrıs’tadır. Kıbrıs’ta ve diğer ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız da artık Türkiye’deki iktidar yürüyüşümüzün birebir üyesidir, kuvvetli ve organik birer üyesidir. Sizleri canı gönülden kutluyorum” dedi.

Kıbrıs’ta yaşayıp Türkiye’deki genel seçimlerde oy kullanan 150 bin seçmenin olduğunu aktaran Tüm, şöyle konuştu:

“Biz sadece seçmenin oy kullanmasını değil, dünyanın dört bir yanında örgütlenmesini ve Türkiye’nin özgür, demokratik, aydınlık bir seçeneği olduğunu yanlarındaki dostlarına da göstermesini istiyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin fazlasını yaparak örgütleniyoruz. Durmadan, yılmadan çalışıyoruz. Dün İsviçre, Fransa, Almanya, bugün Kıbrıs. Bu ülkelerde yaşayan yüz binlerce seçmen için Cumhuriyet Halk Partisi artık el uzattığında değecek mesafededir. Burada açtığımız temsilciliğimiz de Türkiye’deki demokrasi mücadelemize hayırlı olsun. Emeği geçen sizleri kutluyorum yoldaşlar.”