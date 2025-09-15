CHP Kurultay Davası 'tedbirsiz' ertelendi! CHP Kurultay Davası nasıl sonuçlandı? CHP Kurultay Davası'nda ne oldu? CHP davası ertelendi mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Duruşma, avukat beyanlarının alınmasıyla devam etti.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'da ‘tedbirsiz' olarak görülmesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi talep edildi

Davacı vekili Onur Yusuf Üregen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 'tam kanunsuzluk' nedeniyle batıl olduğunu iddia ederek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurultaya "hile karıştırdığın" öne sürdü. Üregen, kurultay iradesinin ortadan kaldırıldığını ve gerçek bir seçim yapılmadığını savunarak, "mutlak butlan" kararı verilmesini ve Özgür Özel ile mevcut yönetimin görevden alınmasını talep etti.

Üregen ayrıca kurultayın yok hükmünde sayılması gerektiğini, nihai karar kesinleşinceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin görevlerine tedbiren iade edilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu geri döner mi?

Dava sonucunda kurultayların iptali ve 'mutlak butlan' kararı verilmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti genel başkanlığına dönebileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmemesi halinde ise kayyum atanabileceği konuşuluyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ise "partinin kayyuma teslim edilmeyeceğini" ve görevi kabul edeceğini öne sürülüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bir TV programında, "Öyle bir kararın alınmayacağını umuyorum. Alınırsa da Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

CHP İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin de bugün yaptığı açıklamada, "Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara'dan inşallah partimiz lehine bir karar çıksın" ifadelerini kullandı.