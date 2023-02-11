CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: En büyük sorun çadır



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah yeniden deprem bölgesine gitti. Kılıçdaroğlu, deprem felaketinin yaşandığı Malatya’da açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Deniz beyi kaybettik. Gerçekten son derece üzüntülüyüm. Bu ülkenin huzura kavuşması için, demokrasinin gelişmesi için, hakkın hukukun adalet için büyük çaba harcayan genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içerisindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum.

Malatya'dayız. Başka bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Gazeteci arkadaşlarım da farkındalar hava çok soğuk. Belli yerlerde duruyorlar. Kişilere yerlere açıyorlar ama dışarıda, arabada kalan çok sayıda Malatyalı var. Çadır konusunda buradan açık çağrı yapıyorum. Bütün deprem bölgelerine gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan muzdaripler.

Ben buradan Türkiye'de çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum. Sizin elinizde çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz. Şu ana kadar çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki sorunumuz var. Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız davranabilirler akıl alır değil. Türkiye bütün sorunlarını çözebilecek kapasitede bir ülke. Koordinasyonsuzluk sorunları birlikte getiriyor. Kızılay'ın, AFAD'ın çadır stoku nerede? Buradan tekrar hükümete çağrı yapıyoruz. Lütfen bu sorunu çözün. Elinde çadır olan işletmeler bize bildirsin, biz alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz."