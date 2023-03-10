CHP lideri Kılıçdaroğlu’dan acil çadır talimatı

Kılıçdaroğlu; işveren, işçi ve üreticilerin sorunlarını aktardı. Kılıçdaroğlu "Kim konteyner, çadır üretiyor ve müşteri bulamıyorsa bize haber versinler. Derhal alacağız" dedi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen iş insanları, üreticiler ve işçilerin sorunlarına çözüm bulunması gerektiğin söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li milletvekilleri Malatya'da depremden etkilenenlerle bir araya geldi.

İş insanlarıyla yaptığı görüşmelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Kendi düşüncelerimi aktardım iş insanlarına. Vergi açısından pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Deprem bölgesi dışına çıkan işçiler için vergi düzenlemesi gerekiyor. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve KOSGEB'in çalışma yapmasında fayda var. İş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor. Endişeleri aktardılar, buradan dillendiriyorum" dedi.