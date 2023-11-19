CHP lideri Özel: Dört yıl sonunda oyumuz yüzde 35'i geçecek

Uzun yıllar iktidar olamayan CHP geçen seçim yüzde 25 oy almıştı.

BirGün gazetesine konuşan Özel, dört yıl daha AK Part iktidarına katlanmak istemeyen tüm seçmenlerin yerel seçimde sandığa gelip muhalefet destek vermesinin gerektiğini dil getirdi.

"Toparlanan bir muhalefet olacağız" diyen CHP lideri, "Yerel seçimlerde elde edilecek bir başarı, psikolojik üstünlüğün muhalefete geçmesine neden olacak" ifadelerini kullandı.

Özel şöyle devam etti: "İktidar, dört yıl seçim yapmadan duramaz. Ama o 4 yıllık süre seçimsiz de geçse bizim partiyi büyütmemizin önünde bir engel yok. Bence demokrasinin önündeki en büyük engel, sürekli seçim fırtınasına maruz kalmış olmak. O zaman partiler cesurca adımlar atmak yerine, ‘Seçim var şimdilik o da beklesin bu da beklesin’ noktasına geliyor. Ben önümüzdeki 4 yıllık sürecin sonunda CHP’nin oylarını yüzde 35’in üzerine çıkaracağını düşünüyorum.’’